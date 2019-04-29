بالفيديو.. متعب المفرج: واجهنا خصم قوي وتكتيك المدرب انتصر في النهاية

نواف السالم(صدى):

أكد متعب المفرج، لاعب فريق التعاون، أنهم واجهوا خصم قوي ينافس على لقب الدوري.

وتابع متعب أن تكتيك المدرب انتصر في النهاية، وفازوا بثلاث نقاط، مؤكدًا أن الضغط كان على التعاون كله وليس عليه فقط.

واختتم ” المفرج “: ” كنا مركزين لذلك انتصرنا. ”

يذكر أن نادي التعاون، فاز على الهلال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.