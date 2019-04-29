الهواتف الذكية تؤثر على خصوبة الرجال وتقود للعقم

طوكيو(صدى):

خرجت دراسة جديدة، باستنتاج أن الهواتف الذكية المتصلة بشبكات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) لها تأثير سلبي وضار على خصوبة الرجال، قد تقود إلى العقم.

و أشرف عليها أطباء وخبراء يابانيون، حيث أوضحت أن الموجات الكهرومغناطيسية الناجمة عن شبكات الواي فاي تخفض نسبة الحيوانات المنوية عند الرجال، ويكون تأثير الهواتف الذكية قويا عندما توضع في جيوب السراويل.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يكون العقم سواء عندا الذكور والإناث ثالث أخطر الأمراض انتشارا بعد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية في القرن الحادي والعشرين.