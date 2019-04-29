مبتور ساق يستكمل سباق 1000 متر معتمدًا على عكازيه

بكين(صدى):

أصر طالب صيني مبتور الساق، ويبلغ من العمر 17 عاما، على إكمال سباق لمسافة 1000 متر، معتمدا على عكازاته.

وتم إعفاء الطالب، الذي يدرس في الصف الثامن، من الاختبار بسبب إعاقته، على أن يعطيه المعلم علامة النجاح، لكنه أراد الحصول على درجة أفضل من 60%، وفقرر المشاركة في سباق للجري.

وظهر الطالب في مقطع فيديو، وهو يدفع نفسه إلى الأمام بعكازيه، في سباق 1000 متر، بينما كان الطلاب الآخرون يجرون أمامه، الأمر الذي أعجب معلمه المسؤول عن الاختبارات البدنية المطلوبة لامتحانات القبول في المدارس الثانوية، ودفعه لمنحه الدرجة كاملة.

ولفت الطالب إلى أنه سقط أرضا بمجرد بدء السباق، وبعد دقائق كان جميع الطلاب في مجموعته قد أكملوه، بينما كان بمفرده على المسار، لكنه رفض الاستسلام، واستمر في الإسناد على عكازيه، حتى خط النهاية حيث صفق الطلاب الآخرون وهتفوا له.

وأكمل الطالب السباق في مدة تزيد عن أصدقائه بـ3 دقائق و50 ثانية.

يذكر أن الطالب فقد ساقه بعد عملية بتر بسبب سقوطه من سطح منزله، عندما كان عمره 6 سنوات فقط، حيث لم يستطع والداه نقله إلى المستشفى لفقرهم، وعالجوه ببعض الأعشاب، فساءت حالته ولم يجد الأطباء وسيلة لإنقاذ حياته سوى بتر ساقه.