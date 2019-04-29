بالصور.. ” النصر ” يبدأ استعداداته

نواف السالم(صدى):

عاود الفريق الأول بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب الرمز.

والتقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق في الفترة القادمة، وانطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة حيث أجري فيتوريا تدريبات لياقية متنوعة.

واكتفى اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية بالتدريبات اللياقية والجري حول الملعب، وتواجدوا بعدها في غرف الجاكوزي والساونا.

وطبق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية قبل أن يختتم تدريبات الفريق اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.