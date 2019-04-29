بالفيديو.. خبير: الأحياء لا يوجد بها ساهر أو رجل مرور

علي القحطاني(صدى):

أكد خبير الهندسة المرورية علي مليباري، أن رجال المرور لا يمكنهم تغطية المنطقة بشكل كامل مهمى كان عددهم كبير، مضيفًا أن وسائل التقنية تعوض عدم وجود رجال مرور.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن ” ساهر ” غير موجود في الأحياء؛ لذلك ينبغي حضور الرقيب الذاتي للسائق، مضيفًا أن الطرق داخل المدن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح ” مليباري ” ، أن الإحصائيات تكشف 9 آلاف حالة وفاة سنوياً في السعودية بسبب الحوادث المرورية.