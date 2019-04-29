ردة فعل لاعبي التعاون بعد الفوز على الهلال

الإثنين 29
أبريل
ي خي مدرب التعاون داهية الخميس عطاهم خمسة والاثنين اعطاهم اثنين يعطيهم بالايام
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هههههههههه
بشوي شوي على اخواننا يا مليليح ترى الرياضه فوز وخساره
ورجعت الصدارة لمن يستحقها
كفو يالسكري
💙💛
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المليليح[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 36 دقيقة
ي خي مدرب التعاون داهية الخميس عطاهم خمسة والاثنين اعطاهم اثنين يعطيهم بالايام
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22169 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههههههه
بشوي شوي على اخواننا يا مليليح ترى الرياضه فوز وخساره
saly[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 28 دقيقة
ورجعت الصدارة لمن يستحقها
كفو يالسكري
💙💛