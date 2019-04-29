بالفيديو.. بدر العيادة: 70 ألف قتيل ونصف مليون جريح على طرق المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس بدر العيادة خبير تخطيط النقل وهندسة المرور، أن السلامة المرورية ليست لها علاقة فقط بجوانب الطريق وتنفيذه، مضيفًا أنها لها علاقة بالسائق وسلوكه والمركبة ونوعها والمكان والطقس وغيرها.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن السلامة المرورية في المملكة وضعها متدني جدًا، مضيفًا أن السعودية تتذيل قائمة منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

وأضاف أنه قتل أكثر من 70 ألف على طرق المملكة وأصيب أكثر من نصف مليون شخص، في الحوادث المرورية خلال العشر سنوات الماضية.

وأفاد ” العيادة ” ، بأننا ما زلنا بحاجة إلى مراجعة مستمرة للسلامة المرورية في المملكة، مضيفًا أن الإحصاءات الخاصة بهذا المجال تفتقد الدقة وتحتاج إلى مراجعة، قائلًا: إشارة قف شبه معدومة في السعودية.