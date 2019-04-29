صالح النعيمة: رحيل إدارة الهلال بات لزامًا
أعرب لاعب الهلال السابق، صالح النعيمة، عن حزنه على خسارة الهلال مساء اليوم من التعاون.
وقال النعيمة: ليس هذا الهلال الذي يعرفه الجميع المشكلة إدارية بحتة ورحيل الإدارة بات لزاماً فقد طفح الكيل.
وكان الهلال قد خسر من التعاون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون رد.
يأتي ذلك بعد يومين من خسارته أمام التعاون وتوديعه كأس خادم الحرمين الشريفين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73167 ] نشر منذ 45 دقيقة
صح الكلام ,,
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 19 دقيقة
رغم أنني أكثر واحد فرح بهزيمة الهلال من التعاون لمصلحة النصر ولكن شهادة حق للتاريخ وخذوها مني أن سبب مايحدث للهلال هو من صحافته التي تسببت في جعله منبوذ من كل الجماهير وغير مرغوب فيه ولايحظى بتعاطف أحد .
صحافة الهلال أجرمت ضد النصر وبالغت كثيراً في عشقها للهلال حتى أنها نسيت أنها صحافة رياضية مهمتها دعم الرياضة ونقدها نقداً هادفاً وليس إنحيازاَ فاضحاً
غبي كورة[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 11 دقيقة
اقترح اعادة تولي سامي والنعيمة الادارة