صالح النعيمة: رحيل إدارة الهلال بات لزامًا

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب الهلال السابق، صالح النعيمة، عن حزنه على خسارة الهلال مساء اليوم من التعاون.

وقال النعيمة: ليس هذا الهلال الذي يعرفه الجميع المشكلة إدارية بحتة ورحيل الإدارة بات لزاماً فقد طفح الكيل.

وكان الهلال قد خسر من التعاون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون رد.

يأتي ذلك بعد يومين من خسارته أمام التعاون وتوديعه كأس خادم الحرمين الشريفين.