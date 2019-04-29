الصحة: أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان بعد التراويح

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة، إنه يجب مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام، لتحديد قدرتك على الصيام.

ونصحت بأخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة، حتى يكون الجسم استرجع كمية كافية من السوائل.

وأضافت: إذا نسيت حبة الضفط وتذكرتها في نفس اليوم فتناولها، أما إذا تذكرتها في اليوم التالي، فلا تضاعف الجرعة.

كما نصحب بالتقليل من استهلاك كمية الأملاح، لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتابعت: اجعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزء من وجبتك، لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.