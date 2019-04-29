بالفيديو.. طارق التايب في مدرجات الهلال خلال لقاء التعاون

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تواجد لاعب نادي الهلال السابق طارق التايب في مدرجات الهلال، خلال لقاء التعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر المتصدر بنفس عدد النقاط، فيما يحتل التعاون المركز الرابع بـ 50 نقطة.

ويسعى الهلال إلى الفوز واكتساح التعاون، ليتصدر جدول الترتيب، وكذلك تعويضًا عن الخسارة أمامه في مباراة نصف نهائي كأس الملك.