بالفيديو.. لحظة وصول كيم جونغ لبيونغ يانغ بعد زيارة روسيا
استقبل المئات من المواطنين في كوريا الشمالية ، الرئيس كيم جونغ أونغ ، بالورود والابتسامات والتصفيق الحار .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول كيم جونغ بقطاره المصفح إلى بيونغ يانغ، بعد زيارة رسمية زار فيها الرئيس الروسي “ فلاديمير بوتين ”.
وأظهر الفيديو ، استقبال مئات المواظنين له وعزف السلام الوطني، بينما أهداه طفلان الوردود ترحيبا بوصوله بعد عقد قمة كورية روسية في موسكو.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73160 ] نشر منذ 7 دقائق
تستاهل الترحيب والزغاريد ياابو الزغاديد الورديه ..