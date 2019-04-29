بالفيديو.. لحظة وصول كيم جونغ لبيونغ يانغ بعد زيارة روسيا

بيونغيانغ(صدى):

استقبل المئات من المواطنين في كوريا الشمالية ، الرئيس كيم جونغ أونغ ، بالورود والابتسامات والتصفيق الحار .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول كيم جونغ بقطاره المصفح إلى بيونغ يانغ، بعد زيارة رسمية زار فيها الرئيس الروسي “ فلاديمير بوتين ”.

وأظهر الفيديو ، استقبال مئات المواظنين له وعزف السلام الوطني، بينما أهداه طفلان الوردود ترحيبا بوصوله بعد عقد قمة كورية روسية في موسكو.