بالفيديو.. سائق الأمير أحمد بن سلمان يروي موقف إنساني له: أمرني أركب عامل وأوصله

نايف السالم(صدى):

روى فراج السبيعي، السائق الخاص للأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز- رحمه الله- موقف إنساني له.

وقال فراج خلال برنامج ” الراحل “: ” وإحنا طالعين من الشركة حوالي الساعة الواحدة ونصف، كان في عامل على خط السير، فقالي وقف وقف. ”

وتابع: ” قالي ركبه، وركب معنا السيارة، وتحدث معه في السيارة، ثم وصلته كما أمرني، وأعطيته المقسوم الذي أمرني به. ”