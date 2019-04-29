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بالفيديو.. سائق الأمير أحمد بن سلمان يروي موقف إنساني له: أمرني أركب عامل وأوصله

بالفيديو.. سائق الأمير أحمد بن سلمان يروي موقف إنساني له: أمرني أركب عامل وأوصله
نايف السالم(صدى):

روى فراج السبيعي، السائق الخاص للأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز- رحمه الله- موقف إنساني له.

وقال فراج خلال برنامج ” الراحل “: ” وإحنا طالعين من الشركة حوالي الساعة الواحدة ونصف، كان في عامل على خط السير، فقالي وقف وقف. ”

وتابع: ” قالي ركبه، وركب معنا السيارة، وتحدث معه في السيارة، ثم وصلته كما أمرني، وأعطيته المقسوم الذي أمرني به. ”


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 73160 ] نشر منذ 10 دقائق

رحمه الله رحمة واسعه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1081 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يرحمه …

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