بينها خل التفاح .. طرق فعالة لإزالة علامات الجلد المزعجة

أميرة خالد(صدى):

قال بعض العلماء إن هناك صلة بين تكوين علامات الجلد والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، فيما يرى آخرون أنها تحدث بسبب اختلال التوازن الهرموني، وتظهر علامات الجلد في الغالب على مناطق جسمك حيث يفرك الجلد ضد الجلد مثل الجفون والعنق والمنطقة الموجودة تحت الثدي وتحت الإبط ومناطق الفخذ .

لذلك إليك هذه الطرق الفعالة لإزالتها :

استشارة الطبيب أولً : تذكر أن تستشر طبيب الأسرة أو طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربة أي من هذه العلاجات المنزلية، وقد تبدو علامة الجلد غير نمطية أو مشبوهة، وقد يقوم الطبيب بإجراء خزعة كإجراء وقائي.

خل التفاح : فهو شراب له فوائد صحية متعددة، حيث إنه حمضي بشكل طبيعي وسوف يساعد أنسجة الجلد على الانكسار، مما يسمح لسقوط الجلد في النهاية.

انقع قطعة صغيرة من القطن في خل التفاح وقم بسحق السائل الزائد ، ضعه على علامة الجلد ، استخدم ضمادة لالتفاف مسحة القطن ، واتركه بين عشية وضحاها.

كرر العملية يوميًا حتى يصبح لون البشرة أغمق ويسقط.