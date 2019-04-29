تويوتا الجديدة تتحدث مع السيارات  على الطريق

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة ” تويوتا ” الجمعة الماضية إطلاق السيارات المتحدثة إلى بعضها البعض على الطريق بحلول عام 2021.

ونشرت اليوم الشركة اليابانية للسيارات ” تويوتا ” تفاصيل التكنولوجيا الحديثة المرفقة بالسيارة المقرر إطلاقها بتقنية إتصالات قصيرة المدى ” DSRC “، والتي تمكن السيارة من التواصل مع السيارات القريبة منها على الطريق وذلك لمنع الإصطدام والأخطاء الناجم عنها حوادث مميتة.

كما يمكنها معرفة نوع سائقي المركبات الأخرى (رجل أم امرأة) بالإضافة إلى استشعار وجود الحيوانات الأليفة، وتدرس الشركة نظام الإتصال المقرر استخدامه بين تكنولوجيا الـ4G والـ5G أم استخدام نظام الإتصال قصير المدى، كذلك تسعى الشركة إلى تزويد السيارة بعدد من المميزات والتقنيات الفريدة من نوعها.

وتقدم السيارة للسائق مزودة بجهاز مراقبة، أشعة ليزر، وكاميرات عالية الدقة وذلك للحفاظ على سلامة الركاب، وجعل التحكم بالسيارة أسها من المعتاد، استخدام رادار بموجة ملليمتر ذو طول موجي صغير لإجراء القياسات والفواصل من حول السيارة، بالإضافة إلى رصد الوظائف الجسدية كالتنفس ومستشعرات طبية داخل مقود السيارة لمراقبة إيقاع القلب.