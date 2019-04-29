توتنهام يواصل مشواره نحو المربع الذهبي أمام أياكس

ماجد محمد(صدى):

يواصل فريق توتنهام الإنجليزي مشواره نحو المربع الذهبي للبطولة القارية ، حيث يلتقي غداً الثلاثاء مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد.

وعانى توتنهام في بداية مشواره القاري، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات له بدور المجموعات.

ولكن توتنهام فاز على إنتر ميلان الإيطالي، وإيندهوفن الهولندي، قبل أن يفرض التعادل 1-1 على مضيفه برشلونة الإسباني، ليضمن العبور إلى الدور التالي.

ولعب توتنهام في دور 16 أمام بروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز في مباراة الذهاب 3-0، ثم فاز في مباراة الإياب 1-0.

واصطدم توتنهام في دور ربع النهائي بمواطنه مانشستر سيتي.

وحقق توتنهام فوزاً مفاجئاً في مباراة الذهاب 1-0، قبل أن يخسر في مباراة الإياب 3-4، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبدا أن السيتي حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي عندما سجل رحيم ستيرلينغ هدفاً في الوقت بدل الضائع، لكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لتنتقل بطاقة التأهل إلى توتنهام.

وحجز توتنهام مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ (57 عاماً).