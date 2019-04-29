المالكي: نحذر من خطر تسرب النفط في البحر الأحمر بسبب الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، عن قيام الميليشيات الحوثية بمحاولة استهداف مجلس النواب عبر طائرات بلا طيار، وتم التعامل معها وإسقاطها كلها.

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن التحالف سيواصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيات في صنعاء.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية أحبطت تفريغ ناقلة نفط، محذرًا من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات.

وأكد أنه تمت إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم، وأعلن عودة 100 أسرة إلى قراهم في وادي أبو جبارة.

وعرض المالكي، فيديو لتفجير الميليشيات لمنازل مدنيين يمنيين في أرحب، قائلًا:استهدفنا كهفا تستخدمه الميليشيات الحوثية كمخزن للطائرات المسيرة، فيما عرض فيديو للكهف التي تستخدمه الميليشيات.

وأكد المالكي أن التحالف مستمر باستهداف القدرات النوعية للميليشيات الحوثية من صواريخ ومنصات، وأن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين.

وأشار إلى أن جهود التحالف مستمرة بتحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين، مؤكدًا أن الميليشيات تستخدم الأحياء السكنية لإخفاء ورش تجميع الطائرات.