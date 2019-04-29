اتحاد القدم الإسباني يعلن إقامة كأس السوبر خارج إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، الموافقة على النظام الجديد لمسابقتي كأس السوبر وكأس الملك الموسم المقبل وذلك بأغلبية كاسحة.

وأوضح اتحاد الكرة الإسباني، في بيان له، أنه تقرر تغيير نظام كأس السوبر الإسباني ليقام خارج إسبانيا بمشاركة 4 أندية في يناير 2020 بدلاً من أغسطس 2019.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي بمسابقة كأس السوبر الإسباني يومي 8 و9 يناير المقبل على أن يقام النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.

ويشارك في النظام الجديد لبطولة كأس السوبر الإسباني، 4 أندية هي بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه.

كما وافقت الجمعة العمومية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على تعديل نظام بطولة كأس ملك إسبانيا والتي يشارك فيها 116 ناديا، حيث وافقت على إقامة المباراة بنظام مباراة واحدة في جميع الأدوار حتي الدور نصف النهائي بدلاً من إقامتها بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام المباراة في كل من هذه الأدوار على ملعب الفريق الذي ينشط في درجة أدنى بالدوري الإسباني.

وفي حال كانت المواجهة بين فريقين من نفس الدرجة بالدوري الإسبانى تقام المباراة على ملعب الفريق الذي تضعه القرعة كطرف أول للقاء.