بالفيديو.. القوات الأميركية تنفي صحة فيديو لطائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج
نفت قيادة القوات الأمريكية صحة نشر مقطع فيديو للحظة إقلاع طائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج .
وأكدت أن الطائرات المسيرة التابعة للحرس الإيراني لم تُحلق فوق حاملة طائرات آيذنهور ، حيث أن طائرات آيذنهور لم تُبحر في الخليج العربي منذ عام 2016م .
وشددت القوات ، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز .
قيادة القوات الأميركية تنفي صحة فيديو لطائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج pic.twitter.com/P5PdqkznmR
— العربية (@AlArabiya) April 29, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73149 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب ,,,