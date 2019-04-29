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بالفيديو.. القوات الأميركية تنفي صحة فيديو لطائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج

بالفيديو.. القوات الأميركية تنفي صحة فيديو لطائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج
واشنطن(صدى):

نفت قيادة القوات الأمريكية صحة نشر مقطع فيديو للحظة إقلاع طائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج .

وأكدت أن الطائرات المسيرة التابعة للحرس الإيراني لم تُحلق فوق حاملة طائرات آيذنهور ، حيث أن طائرات آيذنهور لم تُبحر في الخليج العربي منذ عام 2016م .

وشددت القوات ، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز .


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