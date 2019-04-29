بالفيديو.. القوات الأميركية تنفي صحة فيديو لطائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج

واشنطن(صدى):

نفت قيادة القوات الأمريكية صحة نشر مقطع فيديو للحظة إقلاع طائرة إيرانية مسيرة في مياه الخليج .

وأكدت أن الطائرات المسيرة التابعة للحرس الإيراني لم تُحلق فوق حاملة طائرات آيذنهور ، حيث أن طائرات آيذنهور لم تُبحر في الخليج العربي منذ عام 2016م .

وشددت القوات ، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز .