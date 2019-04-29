رئيس الاتحاد يعزي أسرة مشجع نصراوي توفي إثر سكتة قلبية

ماجد محمد(صدى):

يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشان ناظر باسمه ونيابة عن منسوبي النادي بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المشجع النصراوي سلطان مفرح البشري، الذي توفي إثر سكتة قلبية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستطاع الاتحاد الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي البطولة.

وشهدت المباراة إثارة كبرى بعدما انتهت في وقتها الأصلي بهدفين لكل فريق ليحتكما للأوقات الإضافية ويصعد الاتحاد إلى النهائي.

وجاءت رباعية الاتحاد عن طريق اليكساندر بريوفيتش وفهد المولد وروماريو ريكاردو دا سيلفا (هدفين)، في الدقائق 44، 60، 96، 106، فيما جاءت ثنائية النصر عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 66 و89.