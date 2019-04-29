نجل القتيل الفلسطيني ينقلب على تركيا ويطالب بلجنة دولية للتحقيق في مقتل والده
ناشد يوسف زكي مبارك، ابن المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي قالت تركيا إنه انتحر في سيليفري غرب اسطنبول، بتشكيل لجنة دولية تحقق في مقتل والده.
وأضاف: ” أطالب بتشكيل لجنة طبية تضم طبيباً فلسطينياً أميناً لتشريح جثة أبي وتبيان الحقيقة ” ، موضحا أن والده لم ينتحر، متهماً الأمن التركي بقتله.
ولفت: ” أبي سافر إلى تركيا بحثاً عن لقمة العيش، ليبني لنا مستقبلاً، وقد فوجئنا باعتقاله منذ الرابع من أبريل، وصدمنا أكثر بالتهم الباطلة التي وجهت إليه ” .
وتابع أن كل ما جرى مسرحية، معتبراً أن ” والده ذهب ضحية وكبش فداء في صراع سياسي، لتغطية تركيا على خيبتها ” ، بحسب وصفه.
وتابع: ” تواصلنا مع محامي والدي، وأكد لنا أن محاكمته غداً الثلاثاء، وسيخرج بكفالة، ولقد كان والدي متيقناً من خروجه، فلماذا ينتحر؟ “.
وأردف: ” أبي دكتور في العلوم السياسية، ورجل مثقف وواعٍ، فكيف يقدم على الانتحار؟! ” ، مشددا: ” لا يمكن أن نصدق مسرحية انتحاره “.
اترك تعليقاً