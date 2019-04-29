نجل القتيل الفلسطيني ينقلب على تركيا ويطالب بلجنة دولية للتحقيق في مقتل والده 

أنقرة(صدى):

ناشد يوسف زكي مبارك، ابن المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي قالت تركيا إنه انتحر في سيليفري غرب اسطنبول، بتشكيل لجنة دولية تحقق في مقتل والده.

وأضاف: ” أطالب بتشكيل لجنة طبية تضم طبيباً فلسطينياً أميناً لتشريح جثة أبي وتبيان الحقيقة ” ، موضحا أن والده لم ينتحر، متهماً الأمن التركي بقتله.

ولفت: ” أبي سافر إلى تركيا بحثاً عن لقمة العيش، ليبني لنا مستقبلاً، وقد فوجئنا باعتقاله منذ الرابع من أبريل، وصدمنا أكثر بالتهم الباطلة التي وجهت إليه ” .

وتابع أن كل ما جرى مسرحية، معتبراً أن ” والده ذهب ضحية وكبش فداء في صراع سياسي، لتغطية تركيا على خيبتها ” ، بحسب وصفه.

وتابع: ” تواصلنا مع محامي والدي، وأكد لنا أن محاكمته غداً الثلاثاء، وسيخرج بكفالة، ولقد كان والدي متيقناً من خروجه، فلماذا ينتحر؟ “.

وأردف: ” أبي دكتور في العلوم السياسية، ورجل مثقف وواعٍ، فكيف يقدم على الانتحار؟! ” ، مشددا: ” لا يمكن أن نصدق مسرحية انتحاره “.