فريق تابع لصندوق النقد متواجد بالمملكة للإعلان عن مفاجأة

علي القحطاني(صدى):

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن فريقآ تابعآ للصندوق متواجد حاليآ في المملكة، مشيرآ إلى أنه يجهز تقريرا سيعلن عنه الأسبوع المقبل وسيكون بمثابة مفاجأة.

وقال ” أزعور ” في مقابلة أجريت معه في دبي، أن تقديرات الصندوق حاليا تشير إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لعام 2019 يفوق التوقعات.

وأضاف: ” تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا ” .

وتابع: ” عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي ” .

وعن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي، أوضح أن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019؛ مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام.