إصابة خطيرة بالرأس في حادث دهس ببيش

تركي السالم(صدى):

وقع حادث دهس في مدينة بيش، اليوم الاثنين، أدى إلى إصابة شخص في الرأس مع نزيف حاد.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان الأستاذ بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الاثنين عند الساعه التاسعة والربع بلاغا عن حادث دهس بمحافظة بيش.

وأضاف ” الصرخي ” أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة وجدت أن الشخص الذي تعرض لحادث الدهس لديه إصابة في الرأس مع نزيف وأن وضعه الصحي حرج تم تقديم الخدمة الإسعافية ونقله الى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه بعد تسليم الحالة المستشفى ورد لغرفة العمليات بلاغا يفيد تعرض صاحب السيارة المتسبب في حادث الدهس إلى غيبوبة سكر فتم توجيه الفرقة الإسعافية إلى موقع الحادث؛ حيث باشرت الفرقة الحالة وقدمت له الخدمة الاسعافية ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.