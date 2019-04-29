استشاري تغذية يُحذر الحوامل من تناول الفسيخ والرنجة

أميرة خالد(صدى):

حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، السيدات الحوامل من تناول الفسيخ والرنجة لعدم التأثير على الجنين .

وأكد دكتور بهاء ، أنه يسبب ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى تجنب عدم حدوث أي حالات تسمم تؤدي إلى القضاء على الطفل.

وقال دكتور بهاء ، خلال حواره في برنامج “على مسؤوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى ، إنه يجب على مرضى الفشل الكلوي عدم تناول الفسيخ والرنجة، وكذلك مرضى الأورام الذين يخضعون إلى جلسات الكيماوي، ممنوعون من تناول تلك الأكلات بالإضافة إلى مرضى القلب.

وتابع: “مرضى الضغط العالي يمكن أن يأكلون الفسيخ والرنجة بشرط عدم الإكثار فيه، بالإضافة إلى أخذ الدواء قبل تناول الطعام”.