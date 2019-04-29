5 خطوات بسيطة للتخلص من الكذب عند الأطفال 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي نفسي عن خطوات بسيطة للتخلص من الكذب عندالأطفال منها أولا.. اقرئي له قصصاً عن أهمية الصدق: هذه الطريقة هي الأنجح مع الأطفال الصغار، خاصة أنهم يميلون إلى سماع القصص عن الأبطال الخارقين أكثر من تلك الواقعية والتي لا وجود للخيال فيها. لذا اختاري قصصاً بسيطة تتحدث عن أهمية الصدق في حل المشكلات وفي تكوين بيئة صحيحة، وأخبري طفلك أنه قادر على القيام بما قام به بطل القصة اذا ابتعد عن الكذب.

ثانيا.. كوني قدوته دائماً: ينشأ الأطفال على فكرة أن والديهم هم قدوتهم في الحياة، لذا تجنّبي أن يسمعك طفلك وأنتِ تخبرين شخصاً آخر قصة كاذبة، خاصة إذا كان يعلم ما هي القصة الحقيقية، لأن ذلك سوف يخلق في داخله الإحساس بأن الكذب أمر طبيعي. واحرصي دائماً على قول الحقيقة في ما تقومين أو تخطئين به، مشددةً على أن الصدق هو وحده القادر على حلّ المشكلات.

ثالثا.. واجهيه بأخطائه: في حال عرفتِ أن طفلك أخطأ في أمر ما، عليك مواجهته بالأمر مباشرةً، فعلى سبيل المثال إذا علمت أنه سكب العصير على الطاولة، تجنّبي السؤال: هل سكبت العصير على الطاولة؟، لأنه في هذه الحالة سوف يلجأ الى الكذب خوفاً من عقابك، بل قولي له: أعلم أنك سكبت العصير عن غير قصد، دعنا ننظّفه معاً… وبهذا تساعدينه على تحمل مسؤولياته من دون اللجوء إلى الكذب.

رابعا.. امدحي صدقه: يتأثر الأطفال دائماً بعبارات المديح التي يسمعونها نتيجة عمل جيد قاموا به. لذا من الضروري أن تمدحي طفلك على صدقه، لأن ذلك سوف يولّد في داخله الشعور بأهمية قول الصدق من أجل الحصول على ثنائك. والأفضل أن تمدحي صدقه أمام العائلة والأقارب، فذلك يعزّز ثقته في نفسه.

خامسا.. كوني صريحة وصادقة معه: يجب أن تكوني دائماً صادقة مع طفلك، وتجنّبي الكذب عليه من اجل مراعاة شعوره، بل صارحيه برأيك بكل ما يقوم به ليعتاد هو أيضاً الابتعاد عن الكذب على الآخرين، واختاري كلمات غير جارحة في التعبير عن صدقك ليتذكرها طفلك لاحقاً.