بالفيديو.. لحظة احتراق محرك طائرة ” بوينغ ” لدى إقلاعها بجنوب إفريقيا

كيب تاون(صدى):

اندلع حريق في محرك طائرة ركاب من طراز ” بوينغ 737 ” لدى إقلاعها من مطار تامبو الدولي في جمهورية جنوب إفريقيا متوجهة إلى هراري، مساء أمس الأحد.

وكشف مقطع فيديو، عن ألسنةُ اللهب تتصاعد من أحد محركاتها؛ فيما أوضحتشركة طيران زيمبابوي في بيان لها: ” إن الطائرة استكملت رحلتها، ووصلت إلى مطار هراري بسلام، وقام مهندسون بالكشف على المحرك، وسيعدون تقريرًا يكشف سبب اشتعال النار “.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحادث جاء بعد وقف عشرات الدول وشركات الطيران عن استخدام طائرات ” بوينغ 737 ماكس ” الحديثة، على خلفية تحطّم طائرتين من هذا النوع خلال أربعة أشهر في إندونيسيا أواخر أكتوبر الماضي، وفي إثيوبيا مارس الماضي.