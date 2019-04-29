رغم اعترافه بجريمته.. محكمة ترفض معاقبة مغتصب مراهقة وتتركه حراً

نيويورك(صدى):

قضت محكمة في نيويورك ، بوضع سائق حافلة مدرسية يٌدعى ” شان إم بيشي ، 26 عاماً ” ، 10 سنوات تحت المراقبة، مع تسجيله كجانٍ من الدرجة الأولى ، بتهمة اغتصاب مراهقة تبلغ من العمر 14 عاماً ، التي قابلها أثناء سيره في الطريق.

ورغم اعتراف السائق بجريمته إلا أن المحكمة قضت بتركه حراً .

وقال القاضي إنه أصدر هذا الحكم على السائق، لأنه لم يكن له أي جرائم مسبقة، كما أن ضحيته، كانت واحدة فقط.

وأوضحت السلطات أن “بيشي” التقى المراهقة، وهو في طريقه بالحافلة، ليحدث الاغتصاب في مقر إقامته على طول طريق ريدج.

وبسبب تلك الجريمة لن يسمح له أن يكون بمفرده مع أي شخص يقل عمره عن 17 عاما، كما سيدفع 375 دولارا كرسوم المحكمة و 1000 دولار رسوم تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية.