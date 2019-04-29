بالصور.. سكب مادة حارقة على سيارة معلم بجازان
تعرضت سيارة معلم بمدرسة في جازان لاحتراق أجزاءٍ خارجية من هيكلها؛ إثر سكب مادة حارقة عليها.
وعن ذلك، قال المعلم في تصريح له لصحيفة محلية: ” بعد طلوع الطلاب من الاختبارات أمس قمنا بتصحيح المواد في المدرسة، خرج أحد المعلمين وشاهد السيارة داخل فناء المدرسة حولها مادة سوداء ” .
وتابع: ” بلغني بذلك وخرجت وإذا بالسيارة مصبوب عليها مادة حارقة ويتصاعد منها دخان، قمت بالاتصال على شرطة صامطة، وباشرت الحادث مع الأدلة الجنائية ولا أتهم أحداً نهائياً وأتمنى معرفة الفاعل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73135 ] نشر منذ 33 دقيقة
تلاميذ فاسدون .. عليهم من الله مايستحقون ,,
نفح الطيب[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههه شكله اخربها معهم في الاختبارات الله يعوض عليه