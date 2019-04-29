بالصور.. سكب مادة حارقة على سيارة معلم بجازان

تركي السالم(صدى):

تعرضت سيارة معلم بمدرسة في جازان لاحتراق أجزاءٍ خارجية من هيكلها؛ إثر سكب مادة حارقة عليها.

وعن ذلك، قال المعلم في تصريح له لصحيفة محلية: ” بعد طلوع الطلاب من الاختبارات أمس قمنا بتصحيح المواد في المدرسة، خرج أحد المعلمين وشاهد السيارة داخل فناء المدرسة حولها مادة سوداء ” .

وتابع: ” بلغني بذلك وخرجت وإذا بالسيارة مصبوب عليها مادة حارقة ويتصاعد منها دخان، قمت بالاتصال على شرطة صامطة، وباشرت الحادث مع الأدلة الجنائية ولا أتهم أحداً نهائياً وأتمنى معرفة الفاعل ” .