طرق بسيطة للمعان الشعر

أميرة خالد(صدى):

هناك عدة طرق بسيطة تساعد على الحصول على لمعان الشعر دون استخدام أدوات تجميل، وذلك من خلال اختيار زاوية التجفيف؛ حيث أن من الأخطاء التي يقع فيه الكثيرون وتسبب عدم اللمعان هو طريقة تجفيف الشعر بالمجفف الكهربائي.

وفي السياق نفسه، عليكِ أن تضبطي زاوية تجفيف الشعر لتكون من أعلى الخصلة، حيث يصبح الشعر أكثر نعومة ولامعًا، كما يجب أن تستخدمي خل التفاح من وقت لآخر لأنه يخلص الشعر من الدهون والأوساخ التي تتراكم عليه وتجعله يبدو غير لامع وباهت.

ولكن لا تكثري عن مرة على الأكثر في الأسبوع وذلك من خلال تخفيفه بالماء؛ بينما غسل الشعر بشكل يومي يؤثر سلبًا على مظهر الشعر ويجعله يفقد زيوته الطبيعية التي تضفي عليه جمالًا ولامعًا، لذلك لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين في الأسبوع.

وعلى عكس المعتقد السائد أن غسل الشعر يتم من خلال الماء الساخن أو الدافئ، فإن الماء البارد هو الأصح للشعر وهو الذي يعطيه اللمعان على عكس الماء الساخن الذي يسبب خشونة الشعر وفقدان اللمعان.