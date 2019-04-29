عضو شرف بنادي النصر يوجه انتقادا لاذعا لأحمد موسى

طلال الغامدي(صدى):

وجه عضو شرف نادي النصر الأمير تركي بن خالد، انتقادًا للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد موسى.

وقال ” بن خالد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” النصر يقدم موسمًا رائعًا بلاعبيه، خصوصًا الأجانب وبعض السعوديين قدموا مستوى مميزًا، وأحيانًا يكون اليوم ما هو بيومهم إلا أحمد موسى فهو يقدم مستويات ثابتة طوال الموسم سيئ طبعًا ” .

وتابع: ” أحمد موسى قد يكون لاعبًا كبيرًا ومشهورًا ودُفع فيه الكثير لكنه فشل، ولا يجب أن يكون الشعار تفداك البطولة يا موسى بعد تفداك الصدارة يا موسى.. أحيانًا لم يوفق لكن المهم مصلحة الفريق، نقطة آخر السطر ” .

يُذكر أن النصر كان قد دخل في مفاوضات طويلة مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي؛ وذلك من أجل اقناع الفريق بقبول فكرة التخلي عن اللاعب النيجيري الدولي في الصيف الماضي.