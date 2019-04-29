خالد العقيلي: 50 عاما رياضة لم أجد لاعب يستفز الجماهير المنافسة مثل حمدالله

ماجد الأشرم(صدى):

انتقد لاعب النصر السابق خالد العقيلي ، طريقة احتفال المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله عقب تسجيله هدفين في مرمى الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تليق بنجم كبير مثله.

وعلق العقيلي على الواقعة بمنشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” 50 سنة قضيتها بالرياضة لم أشاهد لاعب يستفز الجماهير المنافسة بعد تسجيله لهدف مثل حمد الله.. ولك في كبير الهدافين ماجد أحمد عبد الله مثال، احترم الخصم كي يحترمك ” .

وكان تمكن الاتحاد من التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز برباعية لهدفين أمام النصر في مباراة شهدت تسجيل حمدالله ثنائية العالمي.