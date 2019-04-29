تطورات جديدة في قضية حميدان التركي.. ونجله يعلق
كشف مصدر مطلع أن يوم الاثنين 6 مايو المقبل، تعاد جلسة ” الإفراج المشروط ” عن السجين في السجون الأمريكية، حميدان التركي.
وأوضح نجل ” التركي ” في تغريدة على حسابه الرسمي: ” يتجدد الأمل لنا ولوالدي حميدان التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ 6 مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج “.
وكان القضاء الأمريكي، رفض العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73119 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم فرج كربته .. اللهم آمين ,,