تطورات جديدة في قضية حميدان التركي.. ونجله يعلق 

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر مطلع أن يوم الاثنين 6 مايو المقبل، تعاد جلسة ” الإفراج المشروط ” عن السجين في السجون الأمريكية، حميدان التركي.

وأوضح نجل ” التركي ” في تغريدة على حسابه الرسمي: ” يتجدد الأمل لنا ولوالدي حميدان التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ 6 مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج “.

وكان القضاء الأمريكي، رفض العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.