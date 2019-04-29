بالصور.. السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لشهر رمضان المبارك

نايف السالم(صدى):

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات وفتح باب الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – لقاصدي المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد معاليه على إدارة المشاريع بالمسجد الحرام ضرورة بذل المزيد من الجهد وأقصى الطاقات للانتهاء من الأعمال بإتقان وجودة للاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك وما سيشهده من كثافة وإقبال.

واطلع معاليه خلال جولته على الاستعدادات وأعمال الصيانة والإنشاءات والتأهيل لباب الملك عبدالعزيز، وشدد على ضرورة توخي أقصى معايير الأمان والسلامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتطبيق أعلى المواصفات , والعمل بجد واجتهاد تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ومواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية) 2030 ).

رافق معاليه في الجولة التفقدية سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري وفضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية المكلف الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

الجدير بالذكر أن باب الملك عبدالعزيز يعد من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام حيث يدخل من خلاله أعداداً كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية سيبلغ ارتفاعه ( ٤٨ م(.