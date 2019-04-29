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محمد صلاح في مأزق بسبب غيرة معجباته 

محمد صلاح في مأزق بسبب غيرة معجباته 
طلال الغامدي(صدى):

ألغت الكاتبة سارة مطر التي وصفت نفسها بأنها ” أهم مشجعة لمحمد صلاح ” متابعتها للنجم المصري على ” تويتر ” بسبب رده على تغريدة الفنانة السورية كندة علوش دون أن يرد عليها.

وتعود الواقعة عندما نشرت الممثلة علوش صورة لها أثناء تأدية حركة التأمل في رياضة اليوجا وأقرنتها بصورة احتفال ” اليوجا ” الذي قام به صلاح في مباراة ” هدرسفيلد ” ليرد الأخير عليها بوجوه ضاحكة ومعجبة وعلامة تأييد.

وأثار التعليق غيرة ” مطر ” التي غردت بإعلان إلغاء المتابعة، قائلة: ” بكل أسف .. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. حتوحشني “.

وعرضت صورة أخرى لمكتبها وتظهر فيها صور للاعب المصري له، قائلة: ” صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك. القهر أني دعيت له وأنا في مكة. حتوحشنا “.

كما أتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال لـ ” صلا ح” على مكتبها قائلة: ” حتى تمثاله شريته ب 160 جنيه من الحسين…حرمي كل حاجة من مكتبي، لا مزيد من صلاح “.


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