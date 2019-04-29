بالفيديو.. عبير سندر توجه رسالة شديدة اللهجة للساخرين من زواجها

الرياض(صدى):

علقت الفاشينيستا عبير سندر على التعليقات التي سخرت من صورها مع زوجها الشاب البريطاني ذي الملامح الأوروبية ليام أونيل مدرب فنون القتال؛ بسبب اختلاف لون بشرتيهما.

وعن ذلك، ردت ” عبير ” في مقطع فيديو نشرته على ” سناب شات ” قائلة: ” الأمر وصل إلى حد الإهانة والتجريح على السوشيال ميديا، قرأت بعض التعليقات منها، يعني إنتوا قديش حياتكم مرة تعيسة ومرة حزينة حتى تطلعوا كلام بايخ وتقولوا كلام ما ينقال ” .

وتابعت حديثها: ” تقولون إزاي هي قاعدة تقول تحب لونها ثم تتزوج واحد أبيض واشقر.. إيش دخل.. هو أنا علشان أحب نفسي أكره الناس التانيين كلهم؟، والبعض يقول إنتي لهاي الدرجة معقدة حتى تختاري واحد أشقر؟ ” .

وأضافت: ” والله مرة ما له دخل.. علاقة الناس لا دخل لها بالشكل أو اللون أو أي شيء تاني.. نحنا اتفقنا على المستوى العقلي والطباع وأحببنا بعضنا ” .

يُذكر أن عبير سندر احتفلت بزفافها على مدرب فنون القتال ليام أونيل منذ أسابيع قليلة، وتقضي شهر العسل حاليًّا في سنغافورة.