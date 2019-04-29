خاصية جديدة تتيح للمستخدمين معرفة المتتبعين لهم على الإنترنت

وكالات(صدى):

أطلقت شركة ” في بي إن مونيتور ” أداة Who’s watching you أومن يتابعك ” ، التي تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع مثل “فيسبوك وجوجل وإنستجرام ” .

وعن هذه الخدمة، فهي تأتي بناءً على دراسات مكثفة استندت إلى البحث في آليات عمل الكثير من المواقع؛ حيث تتيح الأداةُ معرفة الطريقة التي تتعامل معها شبكات التواصل وخدمات الإنترنت مع مسائل الخصوصية.

كما تستطيع الأداة إظهار المواقع التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، وتتبع بعض التطبيقات لمستوى شحن البطارية وشبكات الـ ” واي فاي ” القريبة والتسجيلات الصوتية لعمليات البحث.

ومن جانبها، أكدت خبيرة الأمن التي تعمل لأداة ” Who’s watching you ” أن المشكلة مع مواقع التواصل وشركات الإنترنت تكمن في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين؛ حيث يُنصح دائمًا بضرورة قراءة سياسة الخصوصية لوقف انتهاكاتها.