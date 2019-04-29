رئيس أبل يطالب العملاء بسرعة التخلص من هواتفهم 

وكالات(صدى):

طالب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة ” أبل ” الأمريكية، مستخدميه بضرورة التخلص من الهواتف الذكية، مما أثار جدلا واسعا، وجاءت تصريحات رئيس أبل في إطار نصائحه بضرورة التخلي عن إدمان الهواتف الذكية.

وأجاب ” كوك ” على سؤال يتحدث عن أن أحدث دراسة أظهرت أن الإنسان يمسك بهاتفه نحو 2617 مرة في المتوسط؛ قائلا: ” لا ينبغي أن يفعل الناس هذا الأمر “.

ولفت: ” أبل لا تطمح أو تطمع لأن يستخدم الإنسان هاتفه طيلة الوقت؛ فهذا أمر خطأ ولم يكن في أي وقت بمثابة هدف لنا “.

ورأى ” كوك ” أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي التي تجعل الناس يمسكون هواتفهم المحمولة على نحو مستمر، حتى يطالعوا كل ما يحدث، كما حث مستخدميه، بما وصفه بـ ” الحل البسيط ” ، وهو أن ” يتوقف أي شخص عن النظر بهاتفه باستمرار، حين يكون هناك أحد الأشخاص معه في الغرفة أو المكان “.

وتابع: ” من الخطأ أن ينصرف الإنسان إلى التحديق في شاشة الهاتف، عوضًا عن أن يتفاعل وينظر إلى الشخص الموجود بجانبه ” ، مشيرا: ” كما أن أهم أمر يمكن أن ينفذه أي شخص، هو تعطيل خواصّ الإشعارات في أي مكان “.

وأردف: ” كنت أسأل نفسي حول ما إذا كنت بالحاجة فعلًا إلى الكم الهائل من الإشعارات، وبعدها، قمت بالتعطيل”، مبينا:” أنصح الناس بهذه الخطوة إذا لم يكونوا قد بادروا حتى الآن باتباعها “.