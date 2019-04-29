نمو المناولة بميناء ينبع التجاري 176% خلال الربع الأول

الرياض(صدى):

حقق ميناء ينبع التجاري نموًا في عمليات المناولة خلال الربع الأول من عام 2019 م، عبر مناولته 1.394.918 طنًا من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت 176 % والبالغة 505.625 طنًا، في حين بلغت الزيادة في نسبة السفن الواردة للميناء 137 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018 م.

ويُشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.