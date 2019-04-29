السجن 14 يوما للفتاة الخليجية التي ظهرت في فيديو ترقص من فتحة السيارة

المنامة(صدى):

قضت المحكمة الجنائية في البحرين بالسجن أسبوعين على الفتاة التي ظهرت بملابس “فاضحة” ترقص وهي تطل من فتحة سيارة برفقة شاب على جسر ستره بالبحرين، فيما برأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه.

وأوضحت وسائل إعلام بحرينية أن الفتاة المتهمة 30 عام اعترفت أنه أثناء ما كانت برفقة صديقها المتهم الثاني، في سيارته، توجها إلى منطقة الجفير لأجل السهر، وخرجا عائدين للفندق.

وأضافت أثناء ذلك كانت نافذة السقف مفتوحة، فقامت بالوقوف بنفسها، وأخرجت جسمها من فتحة السقف، وأشارت بحركات تدل على الرقص، بينما كانت تستمع وصديقها للأغاني في السيارة.

تجدر الإشارة أن مقطع فيديو جرى تداوله أظهر الفتاة الخليجية المتهمة وهي تخرج نصف جسدها من فتحة سقف سيارة على طريق عام، وتفتعل حركات تدل على انسجامها مع الأغاني، فيما كان الخليجي (المتهم الثاني) يقود السيارة، وهو ما أثار ضجة واسعة لتلقي الجهات الأمنية هناك القبض عليهما وتوجه لهما تهمة الفعل الفاضح.