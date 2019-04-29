الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف شاغرة للرجال من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل في الشركات بالقطاع الخاص ” شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المشارق للتجارة و المقاولات “.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية هي: عامل: شهادة الثانوية العامة، لا يشترط وجود خبرة سابقة، القدرة البدنية على القيام بالاعمال الميدانية الموكلة له؛ فضلًا عن أمين مستودع: شهادة الثانوية العامة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، لغة انجليزية، مهارات حاسب آلي، القيام بجرد واستلام وتسليم المواد وتخزينها بالشكل الصحيح في المكان المخصص.

وأضافت، فني الضغط منخفض: حاصل على دبلوم أو شهادة تقنية الكهرباء من معهد معترف به، خبرة مباشرة خمس سنوات في تشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض كالمحركات وقواطع الدائرة الكهربائية والكابلات والمرحلات ولوحات مفاتيح التردد المنخفض.

وشددت على القدرة على قراءة وتحديث المخططات ورسومات التحكم ورسومات التخطيط للمعدات، قادر على استخدام الحاسب وبرامجه، أن يكون جيداً في اللغة الإنجليزية من حيث القراءة والكتابة.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/05/02م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا