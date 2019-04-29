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تطورات مثيرة في قضية المتهم بالتجسس لصالح الإمارات

تطورات مثيرة في قضية المتهم بالتجسس لصالح الإمارات
أنقرة(صدى):

صرحت السلطات التركية أن أحد المتهمين بالتجسس المزعوم لصالح الإمارات انتحر في السجن، نظرًا لسوابق أنقرة في تسييس القضاء، وتوجيه تهمة التجسس ثم التراجع عنها كما حصل مع القس الأمريكي أندرو برانسون.

ومن جانبه، أوضح مصدر دبلوماسي أن المتهم المفترض قد يكون توفى تحت التعذيب الشديد من السلطات التركية التي يبدو أنها لم تجد خلال الأيام الماضية أي أدلة تدعم اتهامها للإمارات.

ومن ناحيته، قال فائد مصطفى السفير الفلسطيني لدى أنقرة، إن تركيا أبلغتهم أن الموقوف زكي يوسف المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجِد منتحرًا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25355 ] نشر منذ 15 دقيقة

ايش علاقة السفاره الفلسطينيه بالموقوف ؟
هل هو فلسطيني والا اماراتي ؟

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