رجل يختطف سيدتين ويحاول اغتصابهما

لندن (صدى):

قام رجل بريطاني باختطاف سيدتين وهما في العشرينيات من عمريْهما، بشكل منفصل، لأجل محاولة اغتصابهما.

وعن التفاصيل، اختطف المتهم السيدة الأولى بعد منتصف الليل بقليل من شارع في تشينغفورد؛ بينما اختطف الثانية بعد 12 ساعة من شارع في إدغوير، في لندن.

وأخذ المختطِف السيدتين إلى فندق؛ حيث حاول حجز غرفة في الساعة الواحدة بعد الظهر؛ لكنه غادر لعدم توفر أي غرف شاغرة.

ونجحت السيدتان في الفرار بعد عراك على طريق أوزبورن حوالى الثانية والنصف بعد الظهر، وعرضت الشرطة البريطانية الصور الأولى للمتهم، بعد أن صوّرته كاميرا مراقبة.

وظهر الرجل بـ ” الصور ” وهو يرتدي قميصًا أبيض ويعتمر قبعة، وأوضحت أن لديه وشمًا في منطقة البطن.