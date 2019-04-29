بالفيديو.. المرور السري في الرياض يستوقف 3 مركبات ويكتشف مفاجأة داخل إحداها

عادل الحربي(صدى):

استوقفت دوريات المرور السريّ في الرياض، 3 مركبات بالقوة في الرياض بعد مطاردة هوليودية على أحد الطرق الرئيسية.

وبدا في مقطع الفيديو الذي نشره “ سناب الداخلية ” ، أن السيارة من نوع “ هوندا ” ، وبدون وجهية وبدون لوحة أمامية، كما كانت تسير على سرعة 200 كلم في الساعة.

ومن جهته، قال متحدث الداخلية في الفيديو الأمني، إنه بعد تفتيش المركبة، تم العثور على 87 حبة كبتاجون، وأصابع حشيش، وحبوب مخدرة أخرى، جاهزة للترويج.

وتمكنت دوريات المرور السريّ، من ضبط مركبة مظللة بالكامل، وتسير على سرعة 160 كلم في الساعة، إضافةً لمركبة أخرى بدون لوحة أمامية، وتسير على سرعة 180/190 كلم في الساعة.