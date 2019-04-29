” الخضيري ” لـ الجماهير: ابتعدوا عن مثيري التعصب والاحتقان

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، بالابتعاد عن متابعة مثيري التعصب ومثيري الاحتقان والمهاترات ومتصدري ” الطقطقة ” .

وعن ذلك، قال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المشجع الذي توفي أثناء مباراة، و(س) تشاجر مع أصدقائه وأُصيب بجلطة، و(ص) تشاجر مع زوجته بسبب الرياضة وصار ضحية؟.. ما سبب تلك الحالات المؤسفة؟ ” .

وتابع: ” لماذا هذا الاحتقان الخاطئ الذي يقود للضرر؟ تابِع الرياضة واستمتِع، ولكن لا تتابع مثيري التعصب ومثيري الاحتقان والمهاترات ومتصدري (الطقطقة ) ” .

وجاء ذلك على خلفية وفاة المشجع النصراوي سلطان مفرح البشري أثناء مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إثر إصابته بنوبة قلبية.

حيث دشن ناشطون وسمًا باسم ” البشري ” ، كتبوا من خلاله تغريدات، حملت له دعوات بالرحمة والمغفرة.