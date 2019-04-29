العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد هذا العام

الرياض(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية (620) ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية ( باستثناء كندا ) .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (يوليو-10 سبتمبر2019م) وبواقع (10) بواخر، موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (370) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (250) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (21) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وتم الترسية على عدد (5) شركات عالمية ، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني .