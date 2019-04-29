قرقاش يرد على هجوم وزير الخارجية الإيراني على القيادة السعودية والإماراتية

أبو ظبي(صدى):

رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريفـ والتي هاجم فيها القيادة السعودية والإماراتية.

وقال قرقاش إن تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه.

وأضاف أن الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط.