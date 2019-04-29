بالصور.. الهلال الأحمر يكشف حقيقة وقوع حالة وفاة بملعب الجوهرة
كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، اليوم الاثنين، حقيقة وقوع حالة وفاة داخل ملعب الجوهرة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس.
وأكد ” أبو زيد” أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة نافيًا وقوع الأمر؛ حيث قال: ” فرق الإسعاف باشرت 45 حالة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجوهرة تنوعت بين حالات مرضية أو تنفسية أو سقوط أو غيبوبة وسكري تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ” .
وكانت قد انتشرت رسالة عبر وات ساب تناقلتها عدد من الجروبات تفيد بتعرض أحد مشجعي الفريقين إلى وفاته داخل الملعب بسكتة قلبية وهو ما نفاه متحدث الهلال الأحمر.
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