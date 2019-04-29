بالصور.. الهلال الأحمر يكشف حقيقة وقوع حالة وفاة بملعب الجوهرة

ماجد محمد(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، اليوم الاثنين، حقيقة وقوع حالة وفاة داخل ملعب الجوهرة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس.

وأكد ” أبو زيد” أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة نافيًا وقوع الأمر؛ حيث قال: ” فرق الإسعاف باشرت 45 حالة أثناء المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الجوهرة تنوعت بين حالات مرضية أو تنفسية أو سقوط أو غيبوبة وسكري تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ” .

وكانت قد انتشرت رسالة عبر وات ساب تناقلتها عدد من الجروبات تفيد بتعرض أحد مشجعي الفريقين إلى وفاته داخل الملعب بسكتة قلبية وهو ما نفاه متحدث الهلال الأحمر.