بالصور.. الموسيقار العالمي ” ياني ” يترك بصمة تذكارية على صخور العلا

المدينة المنورة(صدى):

ترك الموسيقار العالمي ياني، بصمة يده على إحدى صخور العلا، بنوع خاص من الطلاء يدوم لسنوات طويلةً، وذلك كتذكار لزيارته للعلا؛ حيث أحيا حفلا على مسرح مرايا.

ونشر ” ياني ” عدة ضور معلقًا: ” اترك قلبي في العلا! استخدم الطلاء القائم علي الحديد لضمان طول العمر بقاء “بصمة اليد” على التشكيلات الصخرية الرائعة!.. يا له من شرف!! إقامتي في الصحراء غيرتني إلى الأبد!… ياني “.

ومن الجدير بالذكر، أن ” ياني ” كان قد شارك في فعاليات ” شتاء طنطورة ” في فبراير الماضي، كما أحيا حفلاً على مسرح مرايا قدم خلاله مجموعة من مقطوعاته الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور.