وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بشركة طيران ” أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” طيران أديل ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للجنسين من ذوي الخبرة بمجال المالية؛ للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى ” المدير المالي Finance Manager ” لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

* الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في المالية أو إدارة الأعمال مع أداء أكاديمي مُرضي.

3- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المالية داخل شركة طيران كبرى.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/04/29م وينتهي بتاريخ 2019/06/29م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة للتقديم ومعرفة الشروط والتقديم، من خلال الرابط التالي: هنا