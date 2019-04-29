طرق تساعدك على تفادي ارتفاع درجة الحرارة داخل سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تشهد درجة الحرارة ارتفاعآ شديدآ في فصل الصيف في وطننا العربي؛ وهو ما يتسبب بدوره في ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارات ويجعل من القيادة أمراً مزعجاً للغاية.

ويهدد ارتفاع الحرارة سلامة السائق والسيارات المحيطة له، حيث يؤثر الإجهاد الحراري على حالة التركيز أثناء القيادة، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الطرق التي ستساعدك على تفادي هذه المشكلة.

1- فتح أبواب ونوافذ السيارة

يجب فتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف إن وجدت قبل الانطلاق بالسيارة، وذلك من أجل خروج الهواء الساخن من مقصورة القيادة.

2- تجنب القيادة في ساعات الذروة

تجنب قيادة السيارة في أوقات الذروة، ويكون بين الساعة 12 ظهرا والثالثة عصرا، ويفضل الاستراحة في هذا الوقت، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء.

3- تظليل السيارة

حجب الأشعة فوق البنفسجية، وحجب الأشعة تحت الحمراء وفقآ لقوانين المرور، وهي المسؤولة عن ارتفاع الحرارة في مقصورة السيارة.

4- ضبط المكيف

يجب ضبط جميع فتحات التهوية بحيث يتم نشر الهواء البارد أعلى كتف الأشخاص الجالسين في الأمام؛ وذلك تجنبا للإصابة بنزلات البرد.