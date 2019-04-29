خطر الشعبوية في تويتر

اتخذ بعض المغردين لدينا خطاب الشعبوية في تويتر منهجا لهم من اجل جمع المتابعين واعادة التغريدة والتفضيل

واصبح منهجهم التخوين والتكذيب والكراهية والعنصرية والاساءة للناس ونبذهم بجنسياتهم ودياناتهم واصولهم وافكارهم واسماءهم وحتى اشكالهم ولهجاتهم ومناطقهم ، ويتهمون من يخالطهم او يكلمهم بانه خائن او متواطئ وعميل .

واذا بحثنا عن المغرد الشعبوي وجدنا انه جاهل لايعي مايكتبه ولايعلم انه جمع عدد من المتابعين الوهميين باسماء سعودية ومن دول معادية قاموا بدعمه وتايبده لبث سموم الكراهية واثارة الشعب هؤلاء الشعبويين الذين يهاجمون كل مايخص الوطن من اصلاحات وتطوير هم في الاصل جهلاء سيطر عليهم حب الشهرة والتصفيق المزيف واصبحوا اداة في ايدي الاعداء للنيل من الوطن رغم عدم علمهم بذلك .

الشعبوية في تويتر تشكل خطر على امن الوطن و هي سلاح جديد ونهج حديث يستخدم فيه الاعداء ابناء وبنات الوطن من اجل هدم وطنهم بانفسهم .

الشعبوية في تويتر وسيلة غير مباشرة من وسائل الارهاب الحديث لا تختلف عن تقنيات داعش والقاعدة وتنظيم الاخوان وحزب الشيطان والحوثي التي تقف خلفها ايران لكنها اخطر من ذلك .

يجب ايقاف تلك الحسابات واستدعاء اصحابها ونصحهم وتوضيح معنى الوطنية الصحيحة وانهم استخدموا كادوات من الاعداء للنيل من الوطن ومقدراته وامنه واستقراره وان مايقومون به ليس نقد واصلاح لأي خلل وانما فتنه الغرض منها الخراب والدمار .